Parco Naturale Regionale di Bracciano e Martignano  prosegue con rinnovato slancio le azioni per la tutela e la valorizzazione del territorio

Confortanti i risultati ottenuti con le attività di prevenzione e contenimento della specie cinghiale.

Il “Piano di controllo numerico” approvato dalla Regione Lazio nel 2017 e avviato in forma sperimentale nel territorio del Parco già nel 2016, ha come obiettivo specifico quello di prelevare i cinghiali vivi mediante catture con traslocazione immediata in fondi chiusi ed esterni al Parco.

Nel recente incontro in sede regionale dedicato ai piani di gestione del cinghiale avviati nel Lazio, il Parco di Bracciano è risultato essere il più virtuoso in termini di esemplari catturati: ad oggi gli operatori del Parco addetti al controllo numerico hanno infatti prelevato e trasferito circa 850 esemplari, in prevalenza giovani e femmine.

I risultati ottenuti e i più autorevoli studi scientifici del settore confermano come l’attività di cattura di esemplari vivi tramite chiusini mobili e fissi rappresenti il metodo più efficace ed efficiente per il controllo numerico della specie e per la diminuzione degli squilibri ecologici provocati.

Pur essendo visibili i primi risultati anche in termini di diminuzione dei danni alle colture e di incidenti stradali provocati dai cinghiali, i problemi derivanti dalla loro eccessiva presenza sono ancora evidenti e continuano ad essere una priorità: tali attività saranno pertanto riavviate in primavera nel rispetto del piano di valutazione dei risultati ottenuti anche attraverso l’attuazione di nuove azioni di contenimento ed il coinvolgimento di altre realtà locali.

Se il tema della gestione della fauna selvatica rimane in cima all’agenda delle attività del Parco, non può essere altrimenti per il Lago di Bracciano: oltre al monitoraggio del livello idrometrico, che in assenza di prelievo mostra una tendenza alla ripresa confortante pur se ancora ben al di sotto del livello di equilibrio, rimane costante anche l’azione quotidiana di vigilanza a tutela degli habitat naturali delle specie animali e vegetali.

Nell’ultimo mese l’attività dei Guardiaparco è stata dedicata in particolare al monitoraggio e della tutela dei pesci: nell’ambito di tale servizio è stato sorpreso e sanzionato sulle rive del Lago di Bracciano un residente locale in possesso di 20 coregoni del peso di circa 2,5 kg pescati di notte c con l’ausilio di un guadino, che sono stati confiscati e donati in beneficienza ad un convento della zona.

La legge regionale n. 87/1990 tutela in modo particolare la riproduzione delle specie ittiche vietando la pesca durante la cosiddetta “frega”: è infatti vietata la pesca dei coregoni dal 15 dicembre al 31 gennaio ed è altresì vietata la pesca nelle ore notturne proprio per evitare che venga compromessa la loro riproduzione dai pescatori di frodo, creando un ulteriore danno ai pescatori professionali.

A tal proposito il Parco, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell’Università Roma Tre, ha presentato un progetto nell’ambito del bando regionale FEAMP sui fondi europei per la pesca che ha come obiettivo la conservazione della fauna ittica locale: un’ulteriore opportunità per la valorizzazione di un’attività tradizionale che potrà essere un presupposto fondamentale per il rilancio dell’incubatoio ittico regionale ristrutturato con i fondi dell’Assessorato competente.

Appuntamento fisso del mese di gennaio è il censimento annuale dell’avifauna acquatica, i cui dati verranno presentati il 15 febbraio a Martignano in occasione della “Giornata del Fistione turco” in un convegno che sarà preceduto da un’escursione guidata intorno al lago.