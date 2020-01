Sabato pomeriggio è nata “Una Costituente per Bracciano” davanti ad una sala piena di cittadine e cittadini che hanno partecipato all’assemblea.

Il percorso che è stato presentato si rivolge a tutti coloro che amano Bracciano perché ci sono nati o perché l’hanno scelta come posto per vivere. A tutti coloro che vogliono dare un contributo per rendere Bracciano un luogo ancora più bello e accogliente.

A tutti coloro che credono che Bracciano meriti veramente rispetto, non solamente in campagna elettorale, ma in ogni attività che si svolge.

A tutti coloro che credono sia necessario ritrovare la serenità che purtroppo la comunità braccianese ha perso nel corso degli ultimi anni.

In definitiva, a tutti coloro che si sentono fortemente alternativi al modo in cui oggi viene amministrata Bracciano.

L’ obiettivo di “Una Costituente per Bracciano” è quello di costruire, partendo da un confronto serio sulle tematiche più sentite e spinose, il futuro di Bracciano, mettendo da parte gli individualismi, rendendosi disponibili a comprendere il punto di vista dell’altro.

Solo così si potrà creare una alternativa e si avrà la possibilità e di costruire un’idea di città, contribuendo ognuno con le proprie idee, esperienze, competenze e capacità.

Si sta costituendo una comunità politica che sia in grado di migliorare la qualità della vita dei braccianesi e che funzioni sia durante le campagne elettorali e sia nei momenti in cui, invece, concretamente si devono prendere le decisioni.

Oggi non siamo in campagna elettorale, questa non è la presentazione di una lista e nessuno sta cercando voti.

Il tempo davanti a noi ci consentirà di capire se c’è la possibilità di fare un percorso ampio e partecipato, per capire se veramente le differenze che ci sono e che oggi sembrano ostacoli possano diventare una grande opportunità.

Bracciano è ricca di cultura, di storia, di saperi. “Una Costituente per Bracciano” non ha presentato una proposta già confezionata.

Ha chiesto alla cittadinanza di salire sulla barca e di remare tutti insieme. Ha immaginato uno strumento a servizio di tutti per essere parte attiva in una nuova proposta per Bracciano.

Ieri, poi, è stata presentata la struttura di “Una Costituente per Bracciano”, che vuole rispondere alla necessità di facilitare la partecipazione e per facilitare le discussioni sui temi e gli argomenti che definiranno come vogliono cambiare questo luogo.

La Costituente propone di lavorare sui seguenti gruppi di lavoro:

-BRACCIANO E IL SUO TERRITORIO: Ambiente e Beni Comuni, Mobilità sostenibile e Pianificazione.

-VIVERE BRACCIANO: Turismo, Politiche Culturali e Economia territoriale.

-IL FUTURO DI BRACCIANO: Giovani, Scuola e Sport

-NESSUNO RIMANGA INDIETRO: Politiche Sociali, Volontariato e Sanità.

-GOVERNANCE E DEMOCRAZIA PARTECIPATA

Nei prossimi giorni verrà data comunicazione degli appuntamenti successivi, per iniziare, insieme a costruire una Bracciano migliore.