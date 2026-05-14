Dal profilo Facebook del comune di Bracciano

Il nostro 𝗹𝗮𝗴𝗼, il 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗢𝗿𝘀𝗶𝗻𝗶-𝗢𝗱𝗲𝘀𝗰𝗮𝗹𝗰𝗵𝗶, i 𝘃𝗶𝗰𝗼𝗹𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗰𝗼, i panorami, la luce, la storia e quella bellezza quotidiana che spesso abbiamo davanti agli occhi.

In occasione del 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗚𝗲𝗺𝗲𝗹𝗹𝗮𝗴𝗴𝗶 e del 𝗣𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗚𝗲𝗺𝗲𝗹𝗹𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 tra 𝗕𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼, 𝗡𝗲𝘂𝘀ä𝘀𝘀 e 𝗖𝗵â𝘁𝗲𝗻𝗮𝘆-𝗠𝗮𝗹𝗮𝗯𝗿𝘆, questo video racconta la nostra città come luogo di 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼, 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗴𝗹𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮 e 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲.

Un legame nato nel 𝟮𝟬𝟭𝟭 e cresciuto in questi 𝗾𝘂𝗶𝗻𝗱𝗶𝗰𝗶 𝗮𝗻𝗻𝗶 grazie all’impegno delle istituzioni, delle associazioni, del 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗚𝗲𝗺𝗲𝗹𝗹𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 e dei cittadini delle nostre comunità.

I gemellaggi non sono solo cerimonie o protocolli: sono 𝗽𝗼𝗻𝘁𝗶 𝘁𝗿𝗮 𝗽𝗼𝗽𝗼𝗹𝗶, occasioni di conoscenza, scambio culturale, amicizia e pace. Sono un modo concreto per far crescere nelle giovani generazioni il senso di appartenenza a una comunità più grande, 𝗲𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮, 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗹𝗲 𝗲 𝗮𝗽𝗲𝗿𝘁𝗮.