Dal profilo Facebook del comune di Bracciano
Ci sono luoghi che conosciamo da sempre, ma che ogni tanto meritano di essere guardati con occhi nuovi.
Il nostro 𝗹𝗮𝗴𝗼, il 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗢𝗿𝘀𝗶𝗻𝗶-𝗢𝗱𝗲𝘀𝗰𝗮𝗹𝗰𝗵𝗶, i 𝘃𝗶𝗰𝗼𝗹𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗰𝗼, i panorami, la luce, la storia e quella bellezza quotidiana che spesso abbiamo davanti agli occhi.
𝗕𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼 non si racconta soltanto. È una città che si guarda, si attraversa, si vive.
In occasione del 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗚𝗲𝗺𝗲𝗹𝗹𝗮𝗴𝗴𝗶 e del 𝗣𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗚𝗲𝗺𝗲𝗹𝗹𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 tra 𝗕𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼, 𝗡𝗲𝘂𝘀ä𝘀𝘀 e 𝗖𝗵â𝘁𝗲𝗻𝗮𝘆-𝗠𝗮𝗹𝗮𝗯𝗿𝘆, questo video racconta la nostra città come luogo di 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼, 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗴𝗹𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮 e 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲.
Un legame nato nel 𝟮𝟬𝟭𝟭 e cresciuto in questi 𝗾𝘂𝗶𝗻𝗱𝗶𝗰𝗶 𝗮𝗻𝗻𝗶 grazie all’impegno delle istituzioni, delle associazioni, del 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗚𝗲𝗺𝗲𝗹𝗹𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 e dei cittadini delle nostre comunità.
Dal 𝟭𝟰 𝗮𝗹 𝟭𝟳 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 Bracciano ospiterà una delegazione proveniente da 𝗡𝗲𝘂𝘀ä𝘀𝘀, mentre dal 𝟰 𝗮𝗹 𝟳 𝗴𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼 il Comitato Gemellaggio di Bracciano sarà ospite di 𝗖𝗵â𝘁𝗲𝗻𝗮𝘆-𝗠𝗮𝗹𝗮𝗯𝗿𝘆, in Francia.
Il percorso dei gemellaggi continua a guardare avanti, aprendosi anche a 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗲 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗮𝗺𝗶𝗰𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗲 𝗰𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 con comunità che vivono in territori segnati da sfide difficili, dove costruire legami significa scegliere concretamente la via del 𝗱𝗶𝗮𝗹𝗼𝗴𝗼, della 𝗽𝗮𝗰𝗲 e della conoscenza reciproca.
I gemellaggi non sono solo cerimonie o protocolli: sono 𝗽𝗼𝗻𝘁𝗶 𝘁𝗿𝗮 𝗽𝗼𝗽𝗼𝗹𝗶, occasioni di conoscenza, scambio culturale, amicizia e pace. Sono un modo concreto per far crescere nelle giovani generazioni il senso di appartenenza a una comunità più grande, 𝗲𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮, 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗹𝗲 𝗲 𝗮𝗽𝗲𝗿𝘁𝗮.
Guardare questo video significa riscoprire Bracciano con occhi nuovi: la sua 𝗯𝗲𝗹𝗹𝗲𝘇𝘇𝗮, la sua 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮, la sua capacità di 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗴𝗹𝗶𝗲𝗿𝗲 𝗲 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗿𝘂𝗶𝗿𝗲 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗺𝗶.
𝗕𝘂𝗼𝗻𝗮 𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲.
𝗘 𝗯𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝘁𝗶 𝗮 𝗕𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼
Marco Crocicchi
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