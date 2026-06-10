Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano

Piazza Mazzini si è trasformata in un grande teatro a cielo aperto per accogliere l’Opera Camion con “Il Barbiere di Siviglia” del Teatro dell’Opera di Roma.

Tantissime persone hanno riempito la piazza ai piedi del Castello, arrivando con la propria sedia come previsto dal format dello spettacolo, per vivere insieme un’esperienza culturale coinvolgente, originale e di altissima qualità, che ha convolto anche i più piccoli.

Come Amministrazione abbiamo creduto fin dal primo momento in questa iniziativa, convinti che la 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 debba uscire dai luoghi tradizionali e incontrare le persone nelle piazze, diventando occasione di incontro, partecipazione e crescita collettiva.

Un sentito ringraziamento a Claudio Marotta, che ha creduto in questo progetto, alla Regione Lazio, a Roma Capitale, agli organizzatori, ai musicisti, ai tecnici e a tutti gli artisti che hanno reso possibile questa splendida serata.

Ma il grazie più grande va alle 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐞 𝐞 𝐚𝐢 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢 che hanno partecipato con entusiasmo, dimostrando ancora una volta quanto Bracciano abbia voglia di vivere momenti di 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞, 𝐛𝐞𝐥𝐥𝐞𝐳𝐳𝐚 e 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀.

Questa piazza gremita è l’immagine più bella di una città che partecipa, che si incontra e che cresce insieme.

Come recita il finale dell’opera:

«Di sì felice innesto serbiamo memoria.»

Marco Crocicchi, sindaco di Bracciano